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Ложкін погрожував забрати Приватбанк за "Слугу народу" – Коломойський

Понеділок, 27 травня 2019, 15:25

Співвласник телеканалу "1+1" Ігор Коломойський стверджує, що представники Петра Порошенка кілька років тому намагалися завадити виходу серіалу "Слуга народу" на екран.

В інтерв'ю "Українській правді" він розповів, що з ним говорив на цю тему тодішній голова Адміністрації президента Борис Ложкін.

Олігарх дізнався про намір Зеленського балотуватися в 2017 році, але припустив, що шоумен думав про це з 2015 року, коли знімав "Слугу народу".

"А потім уже за реакцією, за рейтингами, за всім, що сталося, за реакцією можновладців, Петі... Ложкін там мені розривав телефон і говорив, що це ("Слугу народу" – ред.) Не можна показувати", – розповів Коломойський.

"Ще на стадії виробництва. "Це не можна випускати, ви що! У вас будуть неприємності, це буде скандал", – уточнив він.

Коломойський підтвердив, що Ложкін тоді був головою АП: "Це ж тоді був найголовніший цензор".

"Він дзвонив Боголюбову і говорив: "Передай йому, що у вас заберуть банк". Шантажував Приватбанком через "1+1", – заявив олігарх.

На запитання, чи буде переглянуто контракт зі студією "Квартал 95", який підписано до 2022 року, у зв'язку зі президентством Володимира Зеленського, він відповів:

"Ну, ось збирався зустрітися з одним Шефіром (Борисом – ред.), другий (Сергій) на службу йде державну. Яковлєв залишається, Шефір. Будемо далі працювати".

Зазначимо, що компанію "Квартал 95" у 2003 році заснували Володимир Зеленський, Сергій і Борис Шефіри, а пізніше акціонером став Андрій Яковлєв. Після вступу Зеленського на посаду президента Сергій Шефір став його першим помічником.

На запитання, як "1+1" хоче переглянути контракт, Коломойський відповів: "Ми повинні розуміти, що за контент буде, які передачі йтимуть. Зеленський пішов, хто його замінить?".

Олігарх також спростував, що "Плюси" винні "95 кварталу" серйозну суму, близько 24 млн доларів: "Такого не може бути. Але мільйонів до 10 – цілком імовірно".

"Вони добре заробляють. У них річний контракт від 10 до 20 мільйонів. Це не рахуючи бібліотеки. Бібліотека – це те, що вже було показано, а потім на повторах іде. Вона просто не дуже дорого коштує".

Розмову було записано минулого тижня у рамках відео-проекту УП "Чітко інтерв'ю". Відео з'явиться о 20:00 на Youtube-каналі "Української правди".

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Теми: КоломойськийЛожкінЗеленськийСлуга народутелебачення
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