Ложкин угрожал забрать Приватбанк за "Слугу народа" – Коломойский

Совладелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский утверждает, что представители Петра Порошенко несколько лет назад пытались помешать выходу сериала "Слуга народа" на экран.

В интервью "Украинской правде" он рассказал, что с ним говорил на эту тему тогдашний глава Администрации президента Борис Ложкин.

Олигарх узнал о намерении Зеленского баллотироваться в 2017 году, но предположил, что шоумен думал об этом с 2015 года, когда снимал "Слугу народа".

"А потом уже по реакции, по рейтингам, по всему, что произошло, по реакции власть имущих, Пети… Ложкин там мне разрывал телефон и говорил, что это ("Слугу народа" – ред.) нельзя показывать", – рассказал Коломойский.

"Еще на стадии производства. "Это нельзя выпускать, вы что! У вас будут неприятности, это будет скандал", – уточнил он.

Коломойский подтвердил, что Ложкин тогда был главой АП: "Это ж тогда был самый главный цензор".

"Он звонил Боголюбову и говорил: "Передай ему, что у вас заберут банк". Шантажировал Приватбанком из-за "1+1", – заявил олигарх.

На вопрос, будет ли пересмотрен контракт со студией "Квартал 95", который подписан до 2022 года, в связи с президентством Владимира Зеленского, он ответил:

"Ну, вот собирался встретиться с одним Шефиром (Борисом – ред.), второй (Сергей) на службу идет государственную. Яковлев остается, Шефир. Будем дальше работать".

Отметим, что компанию "Квартал 95" в 2003 году основали Владимир Зеленский, Сергей и Борис Шефиры, а позже акционером стал Андрей Яковлев. После вступления Зеленского на пост президента Сергей Шефир стал его первым помощником.

На вопрос, как "1+1" хочет пересмотреть контракт, Колмойский ответил: "Мы должны понимать, что за контент будет, какие передачи будут идти. Зеленский ушел, кто его заменит?".

Олигарх также опроверг, что "Плюсы" должны "95 кварталу" серьезную сумму, порядка 24 млн долларов: "Такого не может быть. Но миллионов до 10 – вполне вероятно".

"Они хорошо зарабатывают. У них годовой контракт от 10 до 20 миллионов. Это не считая библиотеки. Библиотека – это то, что уже было показано, а потом на повторах идет. Она просто не очень дорого стоит".

Разговор был записан на прошлой неделе в рамках видео-проекта УП "Четко интервью". Видео появится в 20:00 на Youtube-канале "Украинской правды".