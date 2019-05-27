"Забутим" пасажирам МАУ виплатять компенсацію

Пасажирам рейсу PS055 Київ-Одеса авіакомпанії МАУ, які не змогли відлетіти 26 травня, буде повернена вартість невикористаного квитка, а також сплачена компенсація в розмірі 250 EUR.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії в Facebook у понеділок.

"Пасажирам буде повернена вартість невикористаного квитка Київ – Одеса, а також згідно з правилами авіакомпанії МАУ, буде сплачена компенсація в розмірі 250 EUR", - зазначили в авіакомпанії.

В МАУ підтвердили, що 26 травня близько 30 пасажирів не відлетіли рейсом авіакомпанії Київ-Одеса.

Зазначається, що ситуація виникла з вини співробітників обслуговуючої компанії "Аерохендлінг", і зараз ведеться службове розслідування. МАУ готує претензію на адресу обслуговуючої компанії.

"Усім пасажирам, що не відлетіли, було надано харчування, а також можливість обрати альтернативний варіант дістатися пункту призначення. Пасажири, які вирішили відлетіти наступного дня до Одеси були розміщені в готелі", - повідомили в авіакомпанії.

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