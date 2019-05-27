"Забытым" пассажирам МАУ выплатят компенсацию

Пассажирам рейса PS055 Киев-Одесса авиакомпании МАУ, которые не смогли улететь 26 мая, будет возвращена стоимость неиспользованного билета, а также уплачена компенсация в размере 250 EUR.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании в Facebook в понедельник.

"Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев - Одесса, а также согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 EUR", - отметили в авиакомпании.

В МАУ подтвердили, что 26 мая около 30 пассажиров не улетели рейсом авиакомпании Киев-Одесса.

Отмечается, что ситуация возникла по вине сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг", и сейчас ведется служебное расследование. МАУ готовит претензию в адрес обслуживающей компании.

"Всем пассажирам, которые не улетели, было предоставлено питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Пассажиры, которые решили улететь на следующий день в Одессу были размещены в гостинице", - сообщили в авиакомпании.

Напомним: