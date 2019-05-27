Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Австрії відправив у відставку уряд Курца

Понеділок, 27 травня 2019, 17:26

Нижня палата парламенту Австрії 27 травня підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастіана Курца, що стало наступним відголоском політичної кризи, спричиненої відео-скандалом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Попередньо очікувалося, що вотум недовіри підтримають соціал-демократи. У понеділок вранці стало відомо, що за відставку уряду проголосують і ультраправі з Партії свободи, які донедавна були партнерами партії Курца по коаліції. Також вотум недовіри підтримала партія "Зараз".

Проти вотуму недовіри голосували Австрійська народна партія Себастіана Курца та NEOS.

Тепер президент Австрії Александр Ван дер Беллен повинен номінувати тимчасового прем’єра, який керуватиме урядом до проведення дострокових виборів у вересні.

В сучасній історії Австрії недовіру уряду було висловлено вперше. В минулому відбулося 185 відправити уряд у відставку, але всі вони провалилися.

Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту в неділю Австрійська народна партія Себастіана Курца здобула перемогу.

Це сталося всього за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Штрахе піти у відставку та серйозно підірвало імідж Партії свободи. На відео Штрахе зустрічався нібито з племінницею російського олігарха, наближеною до Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.

У понеділок австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що зустріч екс-віце-канцлера Австрії з "росіянкою" була інсценована.

Теми: АвстріяКабінет міністріввідставка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Австрія
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
Нейтральна Австрія приєднається до європейської ініціативи захисту неба
Нейтральні країни не можуть підтримати гарантії безпеки для України – канцлер Австрії
Останні новини
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
Усі новини...
Реклама: