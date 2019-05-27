Парламент Австрії відправив у відставку уряд Курца

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Понеділок, 27 травня 2019, 17:26

Нижня палата парламенту Австрії 27 травня підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастіана Курца, що стало наступним відголоском політичної кризи, спричиненої відео-скандалом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Попередньо очікувалося, що вотум недовіри підтримають соціал-демократи. У понеділок вранці стало відомо, що за відставку уряду проголосують і ультраправі з Партії свободи, які донедавна були партнерами партії Курца по коаліції. Також вотум недовіри підтримала партія "Зараз".

Проти вотуму недовіри голосували Австрійська народна партія Себастіана Курца та NEOS.

Тепер президент Австрії Александр Ван дер Беллен повинен номінувати тимчасового прем’єра, який керуватиме урядом до проведення дострокових виборів у вересні.

В сучасній історії Австрії недовіру уряду було висловлено вперше. В минулому відбулося 185 відправити уряд у відставку, але всі вони провалилися.

Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту в неділю Австрійська народна партія Себастіана Курца здобула перемогу.

Це сталося всього за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Штрахе піти у відставку та серйозно підірвало імідж Партії свободи. На відео Штрахе зустрічався нібито з племінницею російського олігарха, наближеною до Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.

У понеділок австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що зустріч екс-віце-канцлера Австрії з "росіянкою" була інсценована.

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Теми: Австрія Кабінет міністрів відставка


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