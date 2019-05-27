Парламент Австрии отправил в отставку правительство Курца

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Понедельник, 27 мая 2019, 17:26

Нижняя палата парламента Австрии 27 мая поддержала вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца, что стало следующим отголоском политического кризиса, вызванного видео-скандалом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Предварительно ожидалось, что вотум недоверия поддержат социал-демократы. В понедельник утром стало известно, что за отставку правительства проголосуют и ультраправые из Партии свободы, которые до недавнего времени были партнерами партии Курца по коалиции. Также вотум недоверия поддержала партия "Сейчас".

Против вотума недоверия голосовали Австрийская народная партия Себастьяна Курца и NEOS.

Теперь президент Австрии Александр ван дер Беллен должен номинировать временного премьера, который будет руководить правительством до проведения досрочных выборов в сентябре.

В современной истории Австрии недоверие правительству было выражено впервые. В прошлом было 185 попыток отправить правительство в отставку, но все они провалились.

Голосование состоялось после того, как на выборах в Европарламент в воскресенье Австрийская народная партия Себастьяна Курца одержала победу.

Это произошло всего через неделю после обнародования скандального видео, которое заставило бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе уйти в отставку и серьезно подорвало имидж Партии свободы. На видео Штрахе встречался якобы с племянницей российского олигарха, приближенной к Путину, и договаривался о поддержке перед выборами.

В понедельник австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча вице-канцлера с "россиянкой" была инсценирована.

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Темы: Австрия Кабинет министров отставка


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