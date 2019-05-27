Петиція-батл у розпалі: тепер зібрано підписи проти відставки Зеленського

Петиція, що пропонує скасувати іншу петицію - за відставку президента Володимира Зеленського - теж зібрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.

Про це свідчить інформація, викладена на сайті президента.

Станом на 17:50 понеділка ініціатива зібрала майже 25,6 тисяч голосів.

Петиція була зареєстрована 23 травня.

Її автор пропонує скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського" як "організовану корупціонерами".

"Шановний Володимир Олександрович! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - пише він.

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