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Петиція-батл у розпалі: тепер зібрано підписи проти відставки Зеленського

Понеділок, 27 травня 2019, 17:52

Петиція, що пропонує скасувати іншу петицію - за відставку президента Володимира Зеленського - теж зібрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.

Про це свідчить інформація, викладена на сайті президента.

Станом на 17:50 понеділка ініціатива зібрала майже 25,6 тисяч голосів.

 

Петиція була зареєстрована 23 травня.

Її автор пропонує скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського" як "організовану корупціонерами".

"Шановний Володимир Олександрович! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - пише він.

Нагадаємо:

  • 22 травня на сайті президента зареєстрували петицію за відставку Зеленського. Зараз вона вже зібрала майже 60 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних для її розгляду.

Українська правда
Теми: Зеленськийвідставкапетиція
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