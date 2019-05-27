Петиція-батл у розпалі: тепер зібрано підписи проти відставки Зеленського
Понеділок, 27 травня 2019, 17:52
Петиція, що пропонує скасувати іншу петицію - за відставку президента Володимира Зеленського - теж зібрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.
Про це свідчить інформація, викладена на сайті президента.
Станом на 17:50 понеділка ініціатива зібрала майже 25,6 тисяч голосів.
Петиція була зареєстрована 23 травня.
Її автор пропонує скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського" як "організовану корупціонерами".
"Шановний Володимир Олександрович! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - пише він.
Нагадаємо:
- 22 травня на сайті президента зареєстрували петицію за відставку Зеленського. Зараз вона вже зібрала майже 60 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних для її розгляду.
Українська правда