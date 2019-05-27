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Петиция-батл в разгаре: теперь собраны подписи против отставки Зеленского

Понедельник, 27 мая 2019, 17:52

Петиция, предлагающая отменить другую петицию - за отставку президента Владимира Зеленского - тоже собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте президента.

По состоянию на 17:50 понедельника инициатива собрала почти 25,6 тысячи голосов.

 

Петиция была зарегистрирована 23 мая.

Ее автор предлагает отменить петицию №22/053360-еп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" как "организованную коррупционерами".

"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - пишет он.

Напомним:

  • 22 мая на сайте президента зарегистрировали петицию за отставку Зеленского. Сейчас она уже собрала почти 60 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийотставкапетиция
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