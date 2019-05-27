Петиция-батл в разгаре: теперь собраны подписи против отставки Зеленского
Понедельник, 27 мая 2019, 17:52
Петиция, предлагающая отменить другую петицию - за отставку президента Владимира Зеленского - тоже собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.
Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте президента.
По состоянию на 17:50 понедельника инициатива собрала почти 25,6 тысячи голосов.
Петиция была зарегистрирована 23 мая.
Ее автор предлагает отменить петицию №22/053360-еп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" как "организованную коррупционерами".
"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - пишет он.
Напомним:
- 22 мая на сайте президента зарегистрировали петицию за отставку Зеленского. Сейчас она уже собрала почти 60 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.
Украинская правда