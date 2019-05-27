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Бойовики стріляли на Донбасі з великокаліберної зброї

Понеділок, 27 травня 2019, 18:18

Від початку доби на Донбасі бойовики тричі порушували режим припинення вогню та обстрілювали позиції Операції об’єднаних сил.

Про це йдеться в зведенні ООС станом на 18:00 27 травня.

Відзначається, що збройні формування Росії обстріляли позиції ООС з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів стріляв поблизу Березового.

Двічі бойовики стріляли в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ": поблизу Миколаївки другої – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, біля Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ситуація в районі проведення операції ООС залишається контрольованою.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЗбройні силиООС
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