Боевики стреляли на Донбассе с крупнокалиберного оружия

С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушали режим прекращения огня и обстреливали позиции Операции объединенных сил.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 27 мая.

Отмечается, что вооруженные формирования России обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов стрелял вблизи Березового.

Дважды боевики стреляли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": вблизи Николаевки второй - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ситуация в районе проведения операции ООС остается контролируемой.

