Боевики стреляли на Донбассе с крупнокалиберного оружия
С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушали режим прекращения огня и обстреливали позиции Операции объединенных сил.
Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 27 мая.
Отмечается, что вооруженные формирования России обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов стрелял вблизи Березового.
Дважды боевики стреляли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": вблизи Николаевки второй - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ситуация в районе проведения операции ООС остается контролируемой.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua