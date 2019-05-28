Адвокат: політв'язню Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт
Російський слідчий пропонує тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт.
Про це в коментарі виданню "Крим.Реалії" заявив адвокат Бекірова Іслям Веліляєв.
"Під час ознайомлення захисту з експертизами, слідчий вчергове запропонував Бекірову визнати провину. Визнаєш вину - відразу домашній арешт. Едем-ага повторив, що він не робив того, що йому закидають, і взагалі ніколи в житті такої кількості боєприпасів не бачив.
Я, як адвокат, запитав слідчого, що буде далі після визнання провини? Простого визнання мало. Далі вони зажадають назвати прізвища наших лідерів як замовників", - розповів адвокат.
За словами Веліляєва, слідство перебуває на стадії завершення, але слідчий навмисно затягує слідчі заходи, які залишилися, щоб були підстави для продовження арешту Бекірову.
"Термін у СІЗО добігає кінця - ніякі заходи слідчий не проводить, процес затягується. Сподіваюся, цього разу суд нас почує і переведе Едема-ага під домашній арешт. Захист зі свого боку робить для цього всі необхідні дії", - зазначив захисник політв'язня.
Публічних коментарів російського слідчого у справі Бекірова поки немає.
Нагадаємо:
- Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачe вибухонебезпечних речовин і патронів".
- У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- За рішенням "Київського районного суду", Бекірова заарештували.
- Чергове засідання щодо продовження терміну арешту Бекірова призначено на 5 червня.