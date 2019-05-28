Адвокат: политзаключенному Бекирову предлагают признать вину в обмен на домашний арест

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Вторник, 28 мая 2019, 00:06

Российский следователь предлагает тяжелобольному крымскотатарском активисту Эдему Бекирову, которого российская оккупационная власть обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, признать вину в обмен на изменение меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Об этом в комментарии изданию "Крым.Реалии" заявил адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

"Во время ознакомления защиты с экспертизами, следователь в очередной раз предложил Бекирову признать вину. Признаешь вину - сразу домашний арест. Эдем-ага повторил, что он не делал того, что ему говорят, и вообще никогда в жизни такого количества боеприпасов не видел.

Я, как адвокат, спросил следователя, что будет дальше после признания вины? Простого признания мало. Далее они потребуют назвать фамилии наших лидеров как заказчиков", - рассказал адвокат.

По словам Велиляева, следствие находится на стадии завершения, но следователь намеренно затягивает следственные мероприятия, которые остались, чтобы были основания для продления ареста Бекирову.

"Срок в СИЗО подходит к концу - никакие меры следователь не проводит, процесс затягивается. Надеюсь, на этот раз суд нас услышит и переведет Эдема-ага под домашний арест. Защита со своей стороны делает для этого все необходимые действия", - отметил защитник политзаключенного.

Публичных комментариев российского следователя по делу Бекирова пока нет.

Напомним:

  • Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • По решению "Киевского районного суда", Бекирова арестовали.
  • Очередное заседание по продлению срока ареста Бекирова назначено на 5 июня. 

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Темы: политзаключенные Крым Росcия


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