Адвокат: политзаключенному Бекирову предлагают признать вину в обмен на домашний арест

Российский следователь предлагает тяжелобольному крымскотатарском активисту Эдему Бекирову, которого российская оккупационная власть обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, признать вину в обмен на изменение меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Об этом в комментарии изданию "Крым.Реалии" заявил адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

"Во время ознакомления защиты с экспертизами, следователь в очередной раз предложил Бекирову признать вину. Признаешь вину - сразу домашний арест. Эдем-ага повторил, что он не делал того, что ему говорят, и вообще никогда в жизни такого количества боеприпасов не видел.

Я, как адвокат, спросил следователя, что будет дальше после признания вины? Простого признания мало. Далее они потребуют назвать фамилии наших лидеров как заказчиков", - рассказал адвокат.

По словам Велиляева, следствие находится на стадии завершения, но следователь намеренно затягивает следственные мероприятия, которые остались, чтобы были основания для продления ареста Бекирову.

"Срок в СИЗО подходит к концу - никакие меры следователь не проводит, процесс затягивается. Надеюсь, на этот раз суд нас услышит и переведет Эдема-ага под домашний арест. Защита со своей стороны делает для этого все необходимые действия", - отметил защитник политзаключенного.

Публичных комментариев российского следователя по делу Бекирова пока нет.

Напомним: