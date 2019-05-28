Украинку, задержанную в Грузии за попытку "продать" 10 детей, будут судить

Министерство иностранных дел Украины работает над обеспечением правовых оснований для возвращения в Украину 10 детей, мать которых задержали в Грузии и возбудили уголовное дело по статье "торговля людьми".

Об этом "Украинской правде" сообщил замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По результатам постоянного мониторинга условий пребывания детей в приемных семьях, определенных органом опеки Грузии, и их посещения консулом, есть основания утверждать, что дети находятся в условиях, в которых нуждаются дети такого возраста. Но они должны находиться в домашних условиях", - отметил Кирилич.

Он добавил, что МИД работает над вопросом обеспечения правовых оснований передачи детей в Украину, их бабушке.

Также Кирилич сообщил, что заседание суда по делу задержанной гражданки Украины состоится 20 июня.

"Важно совместно с адвокатом сформировать убедительную доказательную базу невиновности гражданки Украины и доказать это в суде", - отметил он.

Консул посетил задержанную в заведении содержания.

"Задержанная не высказывала жалоб на условия содержания или нарушение ее прав", - сообщил представитель МИД Украины.

Напомним,