Аваков мав розмову з Зеленським "про справи"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже спілкувався з президентом Володимиром Зеленським.
Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє "Укрінформ".
"Так, спілкувався", – сказав Аваков, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.
За його словами, з президентом вони спілкувалися "про справи".
"Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили", – додав Аваков.
Він зазначив, що ще матиме розмови з Зеленським: "Звичайно, будемо контактувати".
Нагадаємо:
- Арсен Аваков – один із ключових членів Кабінету міністрів, який може залишитися на посаді: новий президент Володимир Зеленський не згадував його серед тих, хто втратить крісло.
- Олігарх Ігор Коломойський заявляв, що Аваков є "гарантом" порядку на виборах і що він "усіх влаштовує".
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