Аваков имел разговор с Зеленским "о делах"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает "Укринформ".

"Да, общался", – сказал Аваков, отвечая на вопросы представителей СМИ.

По его словам, с президентом они общались "о делах".

"О непосредственные мои обязанностях, о безопасности говорили", – добавил Аваков.

Он отметил, что еще будут разговоры с Зеленским: "Конечно, будем контактировать".

Напомним