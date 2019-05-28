Аваков имел разговор с Зеленским "о делах"
Вторник, 28 мая 2019, 11:46
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает "Укринформ".
"Да, общался", – сказал Аваков, отвечая на вопросы представителей СМИ.
По его словам, с президентом они общались "о делах".
"О непосредственные мои обязанностях, о безопасности говорили", – добавил Аваков.
Он отметил, что еще будут разговоры с Зеленским: "Конечно, будем контактировать".
Напомним
- Арсен Аваков – один из ключевых членов Кабинета министров, который может остаться на должности: новый президент Владимир Зеленский не упоминал его среди тех, кто лишится кресла.
- Олигарх Игорь Коломойский заявлял, что Аваков является "гарантом" порядка на выборах и что он "всех устраивает".