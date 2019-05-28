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Аваков имел разговор с Зеленским "о делах"

Вторник, 28 мая 2019, 11:46
Аваков имел разговор с Зеленским о делах

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает "Укринформ".

"Да, общался", – сказал Аваков, отвечая на вопросы представителей СМИ.

По его словам, с президентом они общались "о делах".

"О непосредственные мои обязанностях, о безопасности говорили", – добавил Аваков.

Он отметил, что еще будут разговоры с Зеленским: "Конечно, будем контактировать".

Напомним

  • Арсен Аваков – один из ключевых членов Кабинета министров, который может остаться на должности: новый президент Владимир Зеленский не упоминал его среди тех, кто лишится кресла.
  • Олигарх Игорь Коломойский заявлял, что Аваков является "гарантом" порядка на выборах и что он "всех устраивает".

Темы: АваковЗеленскийМВД
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