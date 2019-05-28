Аваков имел разговор с Зеленским "о делах"

9235 просмотров
Вторник, 28 мая 2019, 11:46

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает "Укринформ".

"Да, общался", – сказал Аваков, отвечая на вопросы представителей СМИ.

По его словам, с президентом они общались "о делах".

"О непосредственные мои обязанностях, о безопасности говорили", – добавил Аваков.

Он отметил, что еще будут разговоры с Зеленским: "Конечно, будем контактировать".

Напомним

  • Арсен Аваков – один из ключевых членов Кабинета министров, который может остаться на должности: новый президент Владимир Зеленский не упоминал его среди тех, кто лишится кресла.
  • Олигарх Игорь Коломойский заявлял, что Аваков является "гарантом" порядка на выборах и что он "всех устраивает".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Аваков Зеленский МВД


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коломойский: Аваков всех устраивает, он – "гарант" 27 мая 2019, 09:09
Коломойский рассказал, кому будет симпатизировать на парламентских выборах 27 мая 2019, 06:22
Коломойский в день инаугурации встречался с Аваковым 23 мая 2019, 17:50
Все новости
Главные новости
Команда Зеленского: Социальный лифт открыт!
Россия победит, если США выйдут из НАТО - исследование IISS
Российский суд отклонил апелляции на продление ареста 24 украинских моряков
Луценко рассказал, когда уйдет в отставку
Все новости
Опыт

Три истории украинок, которые вышли замуж в Африку, Азию и Латинскую Америку

Опыт

Пять авторов о том, как издать свою книгу

психология

8 самых распространенных признаков депрессии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів