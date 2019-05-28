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Зеленський взявся за проект "Держава у смартфоні"

Вівторок, 28 травня 2019, 13:41

Представник президента Володимира Зеленського провів зустріч з міжнародними експертами щодо реалізації проекту електронного уряду за моделлю "держава у смартфоні".

Про це повідомляє прес-служба президента.

За її даними, радник президента Михайло Федоров 27 травня зустрівся з представниками Міжнародного фонду Євразія (проект TAPAS), Фонду Східна Європа (проект EGAP), Академії е-урядування Естонії (проект EGOV4Ukraine), Офісу реформ адміністративних послуг, Американської торговельної палати та Державного агентства з питань електронного урядування.

"Ключова мета зараз – визначити конкретні шляхи та механізми прискорення реалізації цього амбітного проекту, зробити електронний уряд більш технологічним, зручним і суттєво збільшити кількість його користувачів", - заявив на зустрічі представник Зеленського.

Він зауважив, що команда президента прагне реалізувати ідею "єдиного вікна", дати громадянам одну веб-адресу всіх наявних послуг, впровадити єдину систему авторизації та ідентифікації, зробити загалом усю систему більш орієнтованою на потреби громадян.

Перший заступник голови Держагентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб повідомив, що стратегія розвитку е-послуг пропонує 200 пріоритетних позицій для повсякденного життя громадян. Зокрема, це послуги реєстрації ТОВ, електронний кабінет забудовника та проект "єМалятко", який має забезпечити можливість отримати 10 послуг, пов'язаних із народженням дитини, за однією е-заявою.

"Кінцевою метою щодо більшості послуг має стати повна автоматизація, коли рішення ухвалює не чиновник, а система на основі зрозумілого алгоритму, передбаченого нормативною базою", – зазначив Вискуб.

Радник Зеленського анонсував спільну презентацію для експертних кіл і громадськості дорожньої карти розвитку сфери електронних послуг і моделі "держава у смартфоні" вже найближчим часом.

 

Нагадаємо:

  • Раніше Зеленський на iForum заявив, що мріє про "державу у смартфоні".
  • Також команда президента Володимира Зеленського запустила проект Lift, який дозволить новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою.

Українська правда

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Теми: Зеленськийтехнології
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