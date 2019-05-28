Зеленский взялся за проект "Государство в смартфоне"

Представитель президента Владимира Зеленского провел встречу с международными экспертами касательно реализации проекта электронного правительства по модели "государство в смартфоне".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, советник президента Михаил Федоров 27 мая встретился с представителями Международного фонда Евразия (проект TAPAS), Фонда Восточная Европа (проект EGAP), Академии е-правительства Эстонии (проект EGOV4Ukraine), Офиса реформ административных услуг, Американской торговой палаты и Государственного агентства по вопросам электронного управления.

"Ключевая цель сейчас - определить конкретные пути и механизмы ускорения реализации этого амбициозного проекта, сделать электронное правительство более технологичным, удобным и существенно увеличить количество его пользователей", - заявил на встрече представитель Зеленского.

Он отметил, что команда президента стремится реализовать идею "единого окна", дать гражданам один веб-адрес всех имеющихся услуг, внедрить единую систему авторизации и идентификации, сделать вообще всю систему более ориентированной на нужды граждан.

Первый заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб сообщил, что стратегия развития е-услуг предлагает 200 приоритетных позиций для повседневной жизни граждан. В частности, это услуги регистрации ООО, электронный кабинет застройщика и проект "еМалятко", который должен обеспечить возможность получить 10 услуг, связанных с рождением ребенка, по одной электронной заявлением.

"Конечной целью по большинству услуг должна стать полная автоматизация, когда решение принимает не чиновник, а система на основе понятного алгоритма, предусмотренного нормативной базой", - отметил Вискуб.

Советник Зеленского анонсировал совместную презентацию для экспертных кругов и общественности дорожной карты развития сферы электронных услуг и модели "государство в смартфоне" в ближайшее время.

Напомним: