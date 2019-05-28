Мінометним обстрілом поранило захисника Широкиного

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Вівторок, 28 травня 2019, 13:47

Вранці 28 травня під час обстрілу бойовиками захисників Широкиного на сході України отримав поранення боєць Операції об’єднаних сил.

Про це повідомило Міністерство оборони в щоденному зведенні.

Від початку поточної доби й до опівдня бойовики порушили режим тиші 2 рази, застосовуючи міномети.

З 05:00 ранку ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі Мар’їнки. Від окупованого смт Олександрівка ворог протягом години випустив по позиціях наших воїнів 30 мін калібру 120 мм.

А з 09.30 на приморській ділянці окупанти цілили з мінометів 120-го калібру по оборонцях Широкиного.

"Протягом 50 хвилин ворог випустив 7 мін цього калібру з напрямку від окупованого села Безіменне. Внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби поранено одного нашого захисника", – інформує Міноборони.

Воїна евакуювали до військового мобільного шпиталю. 

 

При цьому Міноборони з посиланням на свою розвідку заявляє, що "командування російських окупаційних військ посилює заходи щодо забезпечення укомплектованості підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ".

Зокрема, в ОРДЛО проводять черговий набір на "контрактну службу". Крім того, за даними розвідників, силовики частіше затримують чоловіків 18-60 років за порушення "комендантської години" тощо.

Українська правда

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Теми: Донбас ООС війна бойові дії


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