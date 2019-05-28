Минометным обстрелом ранило защитника Широкино

Утром 28 мая во время обстрела боевиками защитников Широкино на востоке Украины получил ранения боец ​​Операции объединенных сил.

Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

С начала текущих суток и до полудня боевики нарушили режим тишины 2 раза, применяя минометы.

С 05:00 утра вражеская вооруженная провокация была зафиксирована в районе Марьинки. От оккупированного пгт Александровка враг в течение часа выпустил по позициям наших воинов 30 мин калибра 120 мм.

А с 09.30 на приморском участке оккупанты целились из минометов 120-го калибра по защитникам Широкино.

"В течение 50 минут враг выпустил 7 мин этого калибра по направлению от оккупированного села Безымянное. Вследствие вражеских обстрелов с начала текущих суток ранен один наш защитник", – информирует Минобороны.

Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь.

При этом Минобороны со ссылкой на свою разведку заявляет, что "командование российских оккупационных войск усиливает меры по обеспечению укомплектованности подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

В частности, в ОРДЛО проводят очередной набор на "контрактную службу". Кроме того, по данным разведчиков, силовики чаще задерживают мужчин 18-60 лет за нарушение "комендантского часа" и тому подобного.