Нардеп позивається до Клімкіна

7342 перегляди
Вівторок, 28 травня 2019, 14:46

Народний депутат Віктор Вовк позивається до Міністра закордонних справ Павла Клімкіна через присвоєння дипломатичного рангу народним депутатам Артуру Герасимову та Георгію Логвинському.

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва, йдеться в повідомленні установи.

"Позивач у своїх позовних вимогах просить суд визнати протиправними дії Клімкіна щодо подання президенту листа МЗС в частині присвоєння дипломатичного рангу народним депутатам Артуру Герасимову та Георгію Логвинському", - відзначають у відомстві.

Крім того Вовк просить суд визнати протиправним та скасувати відповідний лист міністерства в частині про присвоєння дипрангу депутатам.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження у даній адміністративній справі.

Вовк - член депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Клімкін суд Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У новому складі Європарламенту переважають друзі України – Клімкін 27 травня 2019, 12:50
Клімкін на заяву МЗС РФ про Трибунал ООН: Мляво і беззубо 25 травня 2019, 17:39
Клімкін згадав китайське прислів’я у зв’язку з перезавантаженням АП 22 травня 2019, 09:09
Усі новини
Головні новини
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом
Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну
Зеленський повернув громадянство Саакашвілі
Усі новини
Досвід

Гурт ADAM. Як вмовити дружину танцювати на сцені

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Культура

Весільні прикмети і забобони