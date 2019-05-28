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Нардеп позивається до Клімкіна

Вівторок, 28 травня 2019, 14:46

Народний депутат Віктор Вовк позивається до Міністра закордонних справ Павла Клімкіна через присвоєння дипломатичного рангу народним депутатам Артуру Герасимову та Георгію Логвинському.

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва, йдеться в повідомленні установи.

"Позивач у своїх позовних вимогах просить суд визнати протиправними дії Клімкіна щодо подання президенту листа МЗС в частині присвоєння дипломатичного рангу народним депутатам Артуру Герасимову та Георгію Логвинському", - відзначають у відомстві.

Крім того Вовк просить суд визнати протиправним та скасувати відповідний лист міністерства в частині про присвоєння дипрангу депутатам.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження у даній адміністративній справі.

Вовк - член депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Українська правда
Теми: КлімкінсудВерховна Рада
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