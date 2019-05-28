Нардеп судится с Климкиным

Народный депутат Виктор Вовк судится с министром иностранных дел Павлом Климкиным из-за присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева, говорится в сообщении учреждения.

"Истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными действия Климкина по представлению президенту письма МИД в части присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому", - отмечают в ведомстве.

Кроме того Волк просит суд признать противоправным и отменить соответствующее письмо министерства в части о присвоении дипранга депутатам.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Волк - член депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.