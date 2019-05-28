Как Зеленский съездил на "передок": проверил санузлы и попрыгал на кроватях

У президента Владимира Зеленского обнародовали видео его первого посещения позиций украинских бойцов в зоне ООС в н.п. Станица Луганская и Счастье.

В ходе визита в зону ООС Зеленский общался с военными об их бытовых условиях в зоне проведения боевых действий.

В частности, попросил показать, где солдаты умываются, где принимают душ, зашел в ванную и посидел на кроватях, на которых спят военные.

"Как когда-то в пионер-лагерях", - прокомментировал Зеленский ощущения, подпрыгивая на ​​пружинах импровизированного спального места.

Также его удивило, что в комнате, где спят бойцы, установлен бойлер, а в окнах дома следы обстрелов 2015 года.

Вместе с военными Зеленский также посетил блиндаж и ознакомился с бытовыми условиями бойцов на "передке".

все фото - пресс-служба президента украины

Напомним,