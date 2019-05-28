Как Зеленский съездил на "передок": проверил санузлы и попрыгал на кроватях

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Вторник, 28 мая 2019, 15:10
фото - пресс-служба президента Украины

У президента Владимира Зеленского обнародовали видео его первого посещения позиций украинских бойцов в зоне ООС в н.п. Станица Луганская и Счастье.

В ходе визита в зону ООС Зеленский общался с военными об их бытовых условиях в зоне проведения боевых действий.

В частности, попросил показать, где солдаты умываются, где принимают душ, зашел в ванную и посидел на кроватях, на которых спят военные.

"Как когда-то в пионер-лагерях", - прокомментировал Зеленский ощущения, подпрыгивая на ​​пружинах импровизированного спального места. 

Также его удивило, что в комнате, где спят бойцы, установлен бойлер, а в окнах дома следы обстрелов 2015 года.

Вместе с военными Зеленский также посетил блиндаж и ознакомился с бытовыми условиями бойцов на "передке".

 
 

 

 
 
 
 
 
все фото - пресс-служба президента украины

Напомним, 

  • 27 мая в пресс-службе президента сообщили, что Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
  • Согласно сообщению, президент пообщался с бойцами "о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений", осмотрел бытовые условия украинских военных и заявил, что необходимо их улучшить. 

Украинская правда

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Темы: Зеленский ООС Донбасс армия


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