Как Зеленский съездил на "передок": проверил санузлы и попрыгал на кроватях
У президента Владимира Зеленского обнародовали видео его первого посещения позиций украинских бойцов в зоне ООС в н.п. Станица Луганская и Счастье.
В ходе визита в зону ООС Зеленский общался с военными об их бытовых условиях в зоне проведения боевых действий.
В частности, попросил показать, где солдаты умываются, где принимают душ, зашел в ванную и посидел на кроватях, на которых спят военные.
"Как когда-то в пионер-лагерях", - прокомментировал Зеленский ощущения, подпрыгивая на пружинах импровизированного спального места.
Также его удивило, что в комнате, где спят бойцы, установлен бойлер, а в окнах дома следы обстрелов 2015 года.
Вместе с военными Зеленский также посетил блиндаж и ознакомился с бытовыми условиями бойцов на "передке".
Напомним,
- 27 мая в пресс-службе президента сообщили, что Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
- Согласно сообщению, президент пообщался с бойцами "о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений", осмотрел бытовые условия украинских военных и заявил, что необходимо их улучшить.