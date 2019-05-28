Судді скасували люстрацію колеги, якого звільнили ще 2 роки тому – адвокат

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив позов Володимира Колесниченка, якого у 2017 році звільнили з посади судді за законом "Про очищення влади".

Про це повідомив у Facebook адвокат Андрій Федур.

За його словами, 27 травня КАС визнав незаконним та скасував рішення Вищої ради правосуддя від 23 травня 2017 року про звільнення Колесниченка в рамках люстрації з посади судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Федур зауважив, що "попереду ще велика палата ВС", і висловив задоволення з приводу цієї ухвали.

"Я побачив дещо надзвичайно важливе. Судді можуть бути вільними, самостійними у прийнятті рішень. Не озиратися на політичні розклади і т.і.", - коментує адвокат.

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