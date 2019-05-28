Судді скасували люстрацію колеги, якого звільнили ще 2 роки тому – адвокат
Вівторок, 28 травня 2019, 15:24
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив позов Володимира Колесниченка, якого у 2017 році звільнили з посади судді за законом "Про очищення влади".
Про це повідомив у Facebook адвокат Андрій Федур.
За його словами, 27 травня КАС визнав незаконним та скасував рішення Вищої ради правосуддя від 23 травня 2017 року про звільнення Колесниченка в рамках люстрації з посади судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Федур зауважив, що "попереду ще велика палата ВС", і висловив задоволення з приводу цієї ухвали.
"Я побачив дещо надзвичайно важливе. Судді можуть бути вільними, самостійними у прийнятті рішень. Не озиратися на політичні розклади і т.і.", - коментує адвокат.
Нагадаємо:
- 23 травня 2017 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, колишнього голову Вищої ради юстиції Володимира Колесниченка за законом "Про очищення влади". Зокрема, ВРП визнала порушення суддею вимог щодо несумісності.
- У червні 2017 року Колесниченко звернувся до Вищого адміністративного суду України як суду першої інстанції із позовом, у якому просив визнати незаконним та скасувати рішення про його звільнення.
- 29 січня 2018 року цю справу прийняв до провадження Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду.
- У своєму позові Колесниченко просив повернути його на посаду з дати звільнення і виплатити компенсацію за втрачену зарплату.
Українська правда