Судді скасували люстрацію колеги, якого звільнили ще 2 роки тому – адвокат

2843 перегляди
Вівторок, 28 травня 2019, 15:24

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив позов Володимира Колесниченка, якого у 2017 році звільнили з посади судді за законом "Про очищення влади".

Про це повідомив у Facebook адвокат Андрій Федур.

За його словами, 27 травня КАС визнав незаконним та скасував рішення Вищої ради правосуддя від 23 травня 2017 року про звільнення Колесниченка в рамках люстрації з посади судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Федур зауважив, що "попереду ще велика палата ВС", і висловив задоволення з приводу цієї ухвали.

"Я побачив дещо надзвичайно важливе. Судді можуть бути вільними, самостійними у прийнятті рішень. Не озиратися на політичні розклади і т.і.", - коментує адвокат.

Нагадаємо:

  • 23 травня 2017 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, колишнього голову Вищої ради юстиції Володимира Колесниченка за законом "Про очищення влади". Зокрема, ВРП визнала порушення суддею вимог щодо несумісності.
  • У червні 2017 року Колесниченко звернувся до Вищого адміністративного суду України як суду першої інстанції із позовом, у якому просив визнати незаконним та скасувати рішення про його звільнення.
  • 29 січня 2018 року цю справу прийняв до провадження Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду.
  • У своєму позові Колесниченко просив повернути його на посаду з дати звільнення і виплатити компенсацію за втрачену зарплату.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: суд люстрація


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вбивця втік із суду, поки судді були в нарадчій кімнаті 28 травня 2019, 15:25
Нардеп позивається до Клімкіна 28 травня 2019, 14:46
Вбивцю водія BlaBlaCar засудили до довічного ув'язнення 28 травня 2019, 14:31
Усі новини
Головні новини
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом
Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну
Зеленський повернув громадянство Саакашвілі
Усі новини
Досвід

Гурт ADAM. Як вмовити дружину танцювати на сцені

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Культура

Весільні прикмети і забобони