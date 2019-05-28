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Судьи отменили люстрацию коллеги, которого уволили еще 2 года назад – адвокат

Вторник, 28 мая 2019, 15:24

Кассационный административный суд в составе Верховного суда удовлетворил иск Владимира Колесниченко, которого в 2017 году уволили с должности судьи по закону "Об очищении власти".

Об этом сообщил в Facebook адвокат Андрей Федур.

По его словам, 27 мая КАС признал незаконным и отменил решение Высшего совета правосудия от 23 мая 2017 года об увольнении Колесниченко в рамках люстрации с должности судьи Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Федур отметил, что "впереди еще большая палата ВС", и выразил удовлетворение по поводу этого постановления.

"Я увидел кое-что чрезвычайно важное. Судьи могут быть свободными, самостоятельными в принятии решений. Не оглядываться на политические расклады и т.д.", - комментирует адвокат.

Напомним:

  • 23 мая 2017 года Высший совет правосудия уволил судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, бывшего председателя Высшего совета юстиции Владимира Колесниченко по закону "Об очищении власти". В частности, ВСП признал нарушение судьей требований касательно несовместимости.
  • В июне 2017 года Колесниченко обратился в Высший административный суд Украины как суд первой инстанции с иском, в котором просил признать незаконным и отменить решение о его увольнении.
  • 29 января 2018 года это дело принял к производству Кассационный суд в составе Верховного суда.
  • В своем иске Колесниченко просил вернуть его на должность с даты увольнения и выплатить компенсацию за утраченную зарплату.

Украинская правда
Темы: судлюстрация
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