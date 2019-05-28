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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ під Мар'їнкою і Широкіним

Вівторок, 28 травня 2019, 18:49

Окупанти протягом вівторка двічі відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу міста Мар'їнка і селища Широкіне з мінометів калібру 120 мм", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили у прес-центрі.

Українська правда

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Теми: ООСДонбаснадзвичайна подія
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