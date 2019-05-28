Бойовики обстріляли позиції ЗСУ під Мар'їнкою і Широкіним

691 перегляд
Вівторок, 28 травня 2019, 18:49

Окупанти протягом вівторка двічі відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу міста Мар'їнка і селища Широкіне з мінометів калібру 120 мм", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили у прес-центрі.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Донбас надзвичайна подія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як Зеленський з'їздив на "передок": перевірив санвузли і пострибав на ліжках 28 травня 2019, 15:10
Мінометним обстрілом поранило захисника Широкиного 28 травня 2019, 13:47
Військові ЗСУ провели бойові навчання в Азовському морі 28 травня 2019, 10:56
Усі новини
Головні новини
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом
Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну
Зеленський повернув громадянство Саакашвілі
Усі новини
Досвід

Гурт ADAM. Як вмовити дружину танцювати на сцені

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Культура

Весільні прикмети і забобони