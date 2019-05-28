Боевики обстреляли позиции ВСУ под Марьинкой и Широкино
Оккупанты в течение вторника дважды открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка и поселка Широкино из минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.
По данным военных, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в пресс-центре.
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