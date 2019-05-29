Зеленський не намагатиметься звільнити Луценка
Президент України не вноситиме подання на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка, оскільки вважає, що нинішня Верховна Рада, швидше за все, його не підтримає.
Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на телеканалі "112 Україна".
Разумков пояснив, що Рада відмовилася підтримати законодавчі ініціативи президента, тому кадрові призначення у ній обговорюватися не будуть.
"Дивлячись на те, як Рада проголосувала інші звернення президента, ми прекрасно розуміємо, що буде відбуватися далі. Були окремі депутати та окремі політичні сили, які у повному обсязі або частково виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках переговорів, що відбулися в АП. А більша частина зробила все більш звично – проголосували і спробували на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов'язані з відставкою – я не думаю, що це буде правильно", – заявив він.
Нагадаємо:
- Раніше у команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.
- Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.
- Луценко заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.
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