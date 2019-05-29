Зеленський не намагатиметься звільнити Луценка

Президент України не вноситиме подання на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка, оскільки вважає, що нинішня Верховна Рада, швидше за все, його не підтримає.

Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на телеканалі "112 Україна".

Разумков пояснив, що Рада відмовилася підтримати законодавчі ініціативи президента, тому кадрові призначення у ній обговорюватися не будуть.

"Дивлячись на те, як Рада проголосувала інші звернення президента, ми прекрасно розуміємо, що буде відбуватися далі. Були окремі депутати та окремі політичні сили, які у повному обсязі або частково виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках переговорів, що відбулися в АП. А більша частина зробила все більш звично – проголосували і спробували на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов'язані з відставкою – я не думаю, що це буде правильно", – заявив він.

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