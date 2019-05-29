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Новопризначений заступник Богдана розповів, чим займатиметься

Середа, 29 травня 2019, 09:54

Новопризначений заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук відповідатиме за блок економічного розвитку та продовження реформ.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, коментуючи призначення на цю посаду.

"В команді відповідатиму за блок економічного розвитку та продовження реформ", - написав він.

"Тепер разом з Максимом Нефьодовим захищатимемо все правильне і здорове, що "народилось" в Україні за 4 роки та продовжуватимемо боротись зі "схематозом" та "хабарменами" з двох фронтів", - зазначив Гончарук, додавши, що має багато ідей та напрацювань.

Він додав, що мріє, аби через 3 роки Україна увійшла в ТОП-10 рейтингу World Bank Doing Business і зробить для цього все, що від нього залежить.

"Ну і да. У мене немає навіть тіні сумнівів щодо проукраїнськості позицій команди президента. І сьогодні я в цьому ще раз переконався", - додав Гончарук.

Нагадаємо:

  • 28 травня президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації президента юриста Олексія Гончарука.

Українська правда

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Теми: Адміністрація президента
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