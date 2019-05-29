Новоназначенный зам Богдана рассказал, чем будет заниматься

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Среда, 29 мая 2019, 09:54

Новоназначенный заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук будет отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя назначение на эту должность.

"В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ", - написал он.

"Теперь вместе с Максимом Нефедовым будем защищать все правильное и здоровое, что "родилось" в Украине за 4 года и продолжать бороться со "схематозом" и "хабарменами" с двух фронтов", - отметил Гончарук, добавив, что у него много идей и наработок.

Он добавил, что мечтает, чтобы через 3 года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга World Bank Doing Business и сделает для этого все от него зависящее.

"Ну и да. У меня нет даже тени сомнений в проукраинскости позиций команды президента. И сегодня я в этом еще раз убедился", - добавил Гончарук.

Напомним:

  • 28 мая президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента юриста Алексея Гончарука.

Украинская правда

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Темы: Администрация президента


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