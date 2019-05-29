Зеленський поїде на шахту, де загинули гірники

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Середа, 29 травня 2019, 12:25

Президент Володимир Зеленський поїде в середу на шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", де внаслідок обвалу породи загинули двоє шахтарів.

Про це повідомили в прес-службі президента, пише "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського на шахту "Лісова" у селі Селець Сокальського району Львівської області, де вночі сталася аварія, внаслідок якої загинули люди", - повідомили в прес-службі Зеленського.

Пізніше в Адміністрації президента повідомили, що Зеленський уже вилетів на Львіщину.

У Міністерстві внутрішніх справ відзначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо: 

  • У ніч на середу на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників 1971 та 1997 років народження.

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Теми: Зеленський шахти Львів президент


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