Зеленский поедет на шахту, где погибли горняки
Президент Владимир Зеленский поедет в среду на шахту "Лісова" государственной компании "Львіввугілля", где в результате обвала породы погибли двое шахтеров.
Об этом сообщили в пресс-службе президента, пишет "Интерфакс-Украина".
"Сегодня состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лісова" в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", - сообщили в пресс-службе Зеленского.
Позже в Администрации президента сообщили, что Зеленский уже вылетел во Львовскую область.
Президент України Володимир Зеленський вилетів на Львівщину. Глава держави відвідає шахту «Лісова» у Сокальському районі, де стався обвал породи.— APU (@APUkraine) 29 травня 2019 р.
В Министерстве внутренних дел отметили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности.
Напомним:
- В ночь на среду на шахте "Лісова" ГП "Львіввугілля" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, где погибли два горняка 1971 по 1997 годов рождения.