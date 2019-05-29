Зеленский поедет на шахту, где погибли горняки

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Среда, 29 мая 2019, 12:25

Президент Владимир Зеленский поедет в среду на шахту "Лісова" государственной компании "Львіввугілля", где в результате обвала породы погибли двое шахтеров.

Об этом сообщили в пресс-службе президента, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лісова" в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", - сообщили в пресс-службе Зеленского.

В Министерстве внутренних дел отметили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним:

  • В ночь на среду на шахте "Лісова" ГП "Львіввугілля" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, где погибли два горняка 1971 по 1997 годов рождения.

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Темы: Зеленский шахты Львов


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