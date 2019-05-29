До 3 тисяч за секунду: скільки заплатять партії за рекламу на ТБ

Після опублікування указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту ЗМІ оприлюднили розцінки на політичну рекламу під час майбутньої виборчої кампанії - ціни коливаються від 1,2 грн за секунду вночі на телеканалах "СТБ", "ICTV" і "Новий канал" до 2 987 гривень за секунду в прайм-таймі на "Інтері".

Про це свідчить аналіз руху ЧЕСНО.

Згідно з його даними, на ТРК "Україна" секунда реклами у вечірньому прайм-таймі коштуватиме 2 829 гривень (без ПДВ). Це вдвічі дешевше, ніж на виборах президента - 5 658 грн (без ПДВ). Стільки ж наразі коштує реклама й на спортивних телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2", які теж входять до медіагрупи "Україна" Ріната Ахметова.

Найнижча, за даними руху, ціна на рекламу в медіагрупі в нічні й досвітні години на розважальному каналі "Індиго TV" – 6-7 гривень.

Найдорожче з-поміж каналів коштуватиме реклама на "Інтері" – 2 897 гривень за секунду між 19:00 і 20:00. Найдешевша політреклама – за 518 гривень між 6:00 і 7:00. На решті телеканалів групи "Інтері" вартість реклами навіть нижча за найдешевшу на "Інтері". На "НТН" за секунду у вечірньому праймі правлять 518 гривень.

ЧЕСНО нагадує, що до цієї медіагрупи, пов'язаної з Дмитром Фірташем і нардепом Сергієм Льовочкіним, входять канали "ZOOM", "Мега", "К1", "К2", "Ентер-Фільм" і "Піксель TV". Ціна транслювання на них реклами становить від 13 до 143 гривень.

Найдешевшою в медіагрупі є реклама на дитячому каналі "Піксель TV". Там максимальна вартість політичної реклами – 78 гривень за секунду з 10:00 до 15:00.

З-поміж телеканалів Ігоря Коломойського та братів Суркісів найдорожчою є реклама на "1+1" – до 2 250 грн у вечірньому прайм-таймі, а найдешевшою – в ефірі супутникового каналу "2+2", де за секунду рекламного блоку потрібно заплатити 85 грн.

Вартість секунди політичної реклами на "1+1" навіть у нічний час не опускається нижче від 900 грн.

Рух звертає увагу, що в період президентських перегонів розцінки на політрекламу на каналі були меншими. Тоді її мінімальна вартість становила 320 грн, а максимальна – 1 050 грн.

За даними аналітиків, на інших каналах ціни на транслювання телереклами до парламентських виборів є нижчими. Так, на супутниковому каналі "2+2" секунда реклами коштує щонайбільше 375 гривень, а на "ТЕТ" – 585 гривень.

У ЧЕСНО порахували, що з-поміж інформаційних телеканалів максимальна вартість секунди реклами під час парламентської кампанії буде на лояльному до екс-президента Петра Порошенка каналі "Прямий" – 700 гривень, а мінімальна – 500.

На "5 каналі", який належить Порошенкові, секунда у вечірньому праймі максимально коштує 277,16 гривні, а мінімально – 88,72.

Другий за вартістю секунди телеканал "NewsOne", який перебуває під впливом Віктора Медведчука. Там максимальна ціна реклами – 530 грн, а найнижча – 340.

Інший пов'язаний з Медведчуком телеканал "112 Україна" продає секунду реклами по 94-127 грн.

300-250 гривень коштуватиме секунда політичної реклами на телеканалі родини львівського бізнесмена Петра Димінського "ZIK".

Секунда реклами на каналі бізнесмена й нардепа Костянтина Жеваго та дружини "нарфронтівця" Миколи Княжицького "Еспресо" до парламентських виборів коштуватиме до 250 гривень.

Реклама на "24 каналі", який належить дружині мера Львова Андрія Садового, коштує від 14 до 180 гривень.

Як свідчить дослідження, під час президентської виборчої кампанії 2019 року максимальна вартість реклами на "UA:Перший" була 70 гривень. Зараз вона опустилася до 63,56.

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