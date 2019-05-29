До 3 тысяч за секунду: сколько заплатят партии за рекламу на ТВ

После опубликования указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента СМИ обнародовали расценки на политическую рекламу во время предстоящей избирательной кампании - цены колеблются от 1,2 грн за секунду ночью на телеканалах "СТБ", "ICTV" и "Новый канал" до 2 987 гривень за секунду в прайм-тайм на "Интере".

Об этом свидетельствует анализ движения ЧЕСНО.

Согласно его данным, на ТРК "Украина" секунда рекламы в вечернем прайм-тайме будет стоить 2829 гривень (без НДС). Это вдвое дешевле, чем на выборах президента - 5658 грн (без НДС). Столько же сейчас стоит реклама и на спортивных телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", которые тоже входят в медиагруппу "Украина" Рината Ахметова.

Самая низкая, по данным движения, цена на рекламу в медиагруппе в ночные и предрассветные часы на развлекательном канале "Индиго TV" - 6-7 гривень.

Дороже всего среди каналов будет стоить реклама на "Интере" - 2897 гривень за секунду между 19:00 и 20:00. Самая дешевая политреклама - по 518 гривен между 6:00 и 7:00. На остальной телеканалов группы "Интер" стоимость рекламы даже ниже самой дешевой на "Интере". На "НТН" за секунду в вечернем прайме просят 518 гривень.

ЧЕСНО напоминает, что в эту медиагруппу, связанной с Дмитрием Фирташем и нардепом Сергеем Левочкиным, входят каналы "ZOOM", "Мега", "К1", "К2", "Энтер-Фильм" и "Пиксель TV". Цена трансляции на них рекламы составляет от 13 до 143 гривень.

Самой дешевой в медиагруппе является реклама на детском канале "Пиксель TV". Там максимальная стоимость политической рекламы - 78 гривен за секунду с 10:00 до 15:00.

Среди телеканалов Игоря Коломойского и братьев Суркисов самой дорогой является реклама на "1+1" - до 2250 грн в вечернем прайм-тайме, а самой дешевой - в эфире спутникового канала "2+2", где за секунду рекламного блока нужно заплатить 85 грн.

Стоимость секунды политической рекламы на "1+1" даже в ночное время не опускается ниже 900 грн.

Движение обращает внимание, что в период президентской гонки расценки на политрекламу на канале были ниже. Тогда ее минимальная стоимость составляла 320 грн, а максимальная - 1050 грн.

По данным аналитиков, на других каналах цены на трансляцию телерекламы на парламентских выборах - ниже. Так, на спутниковом канале "2+2" секунда рекламы стоит максимум 375 гривень, а на "ТЕТ" - 585 грн.

В ЧЕСНО посчитали, что из информационных телеканалов максимальная стоимость секунды рекламы во время парламентской кампании будет на лояльном к экс-президенту Петру Порошенко канале "Прямой" - 700 гривень, а минимальная - 500.

На "5 канале", который принадлежит Порошенко, секунда в вечернем прайме стоит максимум 277,16 гривни, а минимум - 88,72.

Второй по стоимости секунды телеканал "NewsOne", который находится под влиянием Виктора Медведчука. Там максимальная цена рекламы - 530 грн, а самая низкая - 340.

Другой связанный с Медведчуком телеканал "112 Украина" продает секунду рекламы по 94-127 грн.

300-250 гривень будет стоить секунда политической рекламы на телеканале семьи львовского бизнесмена Петра Дыминского "ZIK".

Секунда рекламы на канале бизнесмена и нардепа Константина Жеваго и жены "нарфронтовца" Николая Княжицкого "Эспрессо" на парламентских выборах будет стоить до 250 гривень.

Реклама на "24 канале", который принадлежит жене мэра Львова Андрея Садового, стоит от 14 до 180 гривень.

Как показывает исследование, в ходе президентской избирательной кампании максимальная стоимость рекламы на "UA:Перший" была 70 гривен. Сейчас она опустилась до 63,56.

Напомним: