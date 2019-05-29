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До ратуші Львова увірвалися невідомі, сталася бійка – міськрада

Середа, 29 травня 2019, 13:00
До ратуші Львова увірвалися невідомі, сталася бійка – міськрада

У середу невідомі особи виламали двері до міської ратуші Львова та увірвалися всередину.

Як повідомляє сайт Львівської міськради, це ті ж особи, які напередодні під час засідання виконавчого комітету облили посадовців міської ради невідомою рідиною, ймовірно — фарбою.

"До протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. Конструктивної розмови не вийшло", - йдеться в повідомленні.

 

Зазначається, що протестувальники не захотіли слухати посадовців міської ради та почали виламувати двері до міськради. Почалася штовханина та бійка.

Повідомляється також, що через дії протестувальників вагітній працівниці міської ради стало погано, для неї викликали "швидку".

 

Прес-служба міськради не зазначає, чого вимагають протестувальники.

 

Разом з тим, як повідомляє Zik, протестувальники, які ввірвалися у міські раду, ходили по кабінетах і шукали заступників міського голови.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook виклав голова львівської ГО "Рабів до раю не пускають" Іван Спринський.

Він зазначив, що "люди в чорній формі" перешкоджали їхньому доступу до міської ради.

За словами Спринського, протестувальники з’ясовували, "чи не захопили міського голову і чи міська рада може працювати у звичному режимі".

Зокрема, вони зайшли до в. о. заступника міського голови з гуманітарних питань, директора департаменту гуманітарної політики Галини Слічної і підняли питання про забезпечення учасників АТО житлом.

Вони заявили, що місті "немає ніяких програм", окрім тих 100 тисяч гривень, які виплачують автовцям. Слічна натомість повідомила, що є програми створення житлово-будівельних кооперативів учасників АТО.

Як повідомляє Zaxid.net, у подіях брали участь кілька десятків людей, серед яких представники організацій "Розвиток громади", "Українська спілка учасників АТО", "Національний корпус" та "Сокіл".

До протестувальників вийшли представники міськради, однак вони стали вимагати пустити їх до великої сесійної зали та покликати заступника міського голови з питань ЖКГ Сергія Бабака.

Коли протестувальникам відмовили в їхніх вимогах, вони почали виламувати двері й за кілька хвилин увірвалися до міськради.

Вони розділилися на декілька груп і вирушили до кабінетів міського голови Андрія Садового, в.о. заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Слічної та заступника міського голови з питань ЖКГ Сергія Бабака.

Видання зазначає, що у штурмі мерії брали участь підлітки в спортивному одязі.

Разом з тим, львівський Нацкорпус повідомив у Facebook в ніч на середу, що під стінами Львівської міської ради триває безстрокова акція протесту "проти клептократії Садового".

Там наводяться вимоги учасників акції: "публічні звіти мера та його команди стосовно їхньої діяльності; відставка міського голови Андрія Садового; ліквідація бандформування "Муніципальна варта"".

Пізніше у поліції Львівської області повідомили, що поліцейські встановлюють обставини події в міськраді, вирішується питання правової кваліфікації, а також притягнення до відповідальності причетних осіб.

Зазначається, що близько 11.10 до поліції надійшло повідомлення про те, що група осіб, зламавши замок вхідних дверей, пройшли у приміщення Львівської міської ради.

На місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.

"На площі Ринок поблизу Львівської міської ради поліцейські здійснюють посилені заходи безпеки з метою недопущення порушень правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • 27 травня лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що його хочуть усунути з посади міського голови Львова.
  • "Голова фракції Порошенка в міській раді Адамик, голова фракції "Свободи" Лопачак, спільно з Козловським (також БПП) зареєстрували ухвалу про дострокове припинення повноважень мера Львова", – написав він.

Українська правда

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Теми: Львів
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