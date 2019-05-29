В ратушу Львова ворвались неизвестные, произошла драка - горсовет

В среду неизвестные выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь.

Как сообщает сайт Львовского горсовета, это те же лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской.

"К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в горсовет. Началась толкотня и драка.

Сообщается также, что из-за действий протестующих беременной работнице городского совета стало плохо, ей вызвали "скорую".

Пресс-служба горсовета не указывает, чего требуют протестующие.

Вместе с тем, как сообщает Zik, протестующие, которые ворвались в городской совет, ходили по кабинетам и искали заместителей городского головы.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил председатель львовской ОО "Рабів до раю не пускають" Иван Спринский.

Он отметил, что "люди в черной форме" препятствовали их доступу в городской совет.

По словам Спринского, протестующие выясняли, "не захватили ли мэра и может ли городской совет работать в обычном режиме".

В частности, они зашли к и. о. заместителя городского головы по гуманитарным вопросам, директору департамента гуманитарной политики Галине Сличной и подняли вопрос об обеспечении участников АТО жильем.

Они заявили, что в городе "нет никаких программ", кроме 100 тысяч гривен, которые выплачивают автовцам. Сличная сообщила, что есть программы создания жилищно-строительных кооперативов участников АТО.

дополняется