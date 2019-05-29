В ратушу Львова ворвались неизвестные, произошла драка - горсовет
В среду неизвестные выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь.
Как сообщает сайт Львовского горсовета, это те же лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской.
"К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в горсовет. Началась толкотня и драка.
Сообщается также, что из-за действий протестующих беременной работнице городского совета стало плохо, ей вызвали "скорую".
Пресс-служба горсовета не указывает, чего требуют протестующие.
Вместе с тем, как сообщает Zik, протестующие, которые ворвались в городской совет, ходили по кабинетам и искали заместителей городского головы.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил председатель львовской ОО "Рабів до раю не пускають" Иван Спринский.
Он отметил, что "люди в черной форме" препятствовали их доступу в городской совет.
По словам Спринского, протестующие выясняли, "не захватили ли мэра и может ли городской совет работать в обычном режиме".
В частности, они зашли к и. о. заместителя городского головы по гуманитарным вопросам, директору департамента гуманитарной политики Галине Сличной и подняли вопрос об обеспечении участников АТО жильем.
Они заявили, что в городе "нет никаких программ", кроме 100 тысяч гривен, которые выплачивают автовцам. Сличная сообщила, что есть программы создания жилищно-строительных кооперативов участников АТО.
Как сообщает Zaxid.net, в событиях участвовали несколько десятков человек, среди которых представители организаций "Розвиток громади", "Українська спілка учасників АТО", "Національний корпус" и "Сокіл".
К протестующим вышли представители горсовета, однако они стали требовать пустить их в большой сессионный зал и позвать заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.
Когда протестующим отказали в их требованиях, они начали выламывать двери и через несколько минут ворвались в горсовет.
Они разделились на несколько групп и отправились в кабинеты городского головы Андрея Садового, и.о. заместителя городского головы по гуманитарным вопросам Галины Сличной и заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.
Издание отмечает, что в штурме мэрии принимали участие подростки в спортивной одежде.
Вместе с тем, львовский Нацкорпус сообщил в Facebook в ночь на среду, что под стенами Львовского городского совета продолжается бессрочная акция протеста "против клептократии Садового".
Там приводятся требования участников акции: "публичные отчеты мэра и его команды относительно их деятельности; отставка мэра Андрея Садового; ликвидация бандформирования "Муніципальна варта"".
Позже в полиции Львовской области сообщили, что полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в горсовете, решается вопрос правовой квалификации, а также привлечения к ответственности причастных лиц.
Отмечается, что около 11.10 в полицию поступило сообщение о том, что группа лиц, взломав замок входной двери, прошли в помещение Львовского городского совета.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области.
"На площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка", - говорится в сообщении.
Напомним:
- 27 мая лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что его хотят отстранить от должности мэра Львова.
- "Председатель фракции Порошенко в городском совете Адамик, председатель фракции "Свободы" Лопачак, совместно с Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова", - написал он.