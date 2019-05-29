Комітет рекомендував Раді перейменувати дві області

Комітет ВР з питань правової політики і правосуддя рекомендував парламенту прийняти законопроекти про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", таке рішення було прийнято на засіданні комітету в середу.

Комітет рекомендує ВР попередньо прийняти проекти законів про внесення змін до ст.133 Конституції про перейменування Кіровоградської області (№8380) та про перейменування Дніпропетровської області (№9310-1).

Дані законопроекти пропонують перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку, а Дніпропетровську - на Січеславську.

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