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Комітет рекомендував Раді перейменувати дві області

Середа, 29 травня 2019, 14:06
Комітет рекомендував Раді перейменувати дві області

Комітет ВР з питань правової політики і правосуддя рекомендував парламенту прийняти законопроекти про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", таке рішення було прийнято на засіданні комітету в середу.

Комітет рекомендує ВР попередньо прийняти проекти законів про внесення змін до ст.133 Конституції про перейменування Кіровоградської області (№8380) та про перейменування Дніпропетровської області (№9310-1).

Дані законопроекти пропонують перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку, а Дніпропетровську - на Січеславську.

Нагадаємо:

  • 6 лютого Конституційний суд визнав конституційним законопроект про внесення змін до ст.133 Конституції, що передбачає перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.
  • 3 квітня Конституційний суд визнав відповідним статтям 157 і 158 Конституції законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
  • Після отримання висновків КС парламент може ухвалити в першому читанні такий законопроект не менше, ніж 226 голосами. І лише на наступній черговій сесії, Верховна Рада може голосувати за нього для прийняття в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв. Така процедура встановлена ​​Конституцією України.

"Українська правда" в Threads

Теми: КропивницькийДніпропетровська областьВерховна Рада
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