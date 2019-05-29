Комитет рекомендовал Раде переименовать две области
Среда, 29 мая 2019, 14:06
Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", такое решение было принято на заседании комитета в среду.
Комитет рекомендует ВР предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст.133 Конституции о переименовании Кировоградской области (№8380) и о переименовании Днепропетровской области (№9310-1).
Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.
Напомним:
- 6 февраля Конституционный суд признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.
- 3 апреля Конституционный суд признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции законопроект относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.
- После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами. И только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.