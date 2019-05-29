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Комитет рекомендовал Раде переименовать две области

Среда, 29 мая 2019, 14:06
Комитет рекомендовал Раде переименовать две области

Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", такое решение было принято на заседании комитета в среду.

Комитет рекомендует ВР предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст.133 Конституции о переименовании Кировоградской области (№8380) и о переименовании Днепропетровской области (№9310-1).

Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Напомним:

  • 6 февраля Конституционный суд признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.
  • 3 апреля Конституционный суд признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции законопроект относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.
  • После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами. И только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена ​​Конституцией Украины.

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Темы: КропивницкийДнепропетровская областьВерховная Рада
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