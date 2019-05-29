Комитет рекомендовал Раде переименовать две области

Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", такое решение было принято на заседании комитета в среду.

Комитет рекомендует ВР предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст.133 Конституции о переименовании Кировоградской области (№8380) и о переименовании Днепропетровской области (№9310-1).

Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Напомним: