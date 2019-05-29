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Зеленский сделал селфи с шаурмой

Среда, 29 мая 2019, 15:53
Зеленский сделал селфи с шаурмой

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото с шаурмой и заявил, что в ней нет ничего постыдного, а еще она помогает не "забронзоветь".

Соответствующий пост опубликован в Facebook президента.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - позорного", - написал он.

 
фото с Facebook В. Зеленского

"А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, в среду президент поехал на шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", где в результате обвала породы погибли двое шахтеров.

Напомним:

  • 26 мая, в День Киева, президент Владимир Зеленский опубликовал пост о собственных впечатлениях от столицы.
  • Зеленский написал, что считает Киев "гордым и суровым городом", который не оставляет равнодушным.
  • В частности добавил, что "есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро... ".
  • После этого в соцсетях было немало публикаций людей, которых возмутило заявление о шаурме.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпрезидент
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