Зеленский сделал селфи с шаурмой

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Среда, 29 мая 2019, 15:53

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото с шаурмой и заявил, что в ней нет ничего постыдного, а еще она помогает не "забронзоветь".

Соответствующий пост опубликован в Facebook президента.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - позорного", - написал он.

 
фото с Facebook В. Зеленского

"А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - добавил Зеленский.

Напомним:

  • 26 мая, в День Киева, президент Владимир Зеленский опубликовал пост о собственных впечатлениях от столицы.
  • Зеленский написал, что считает Киев "гордым и суровым городом", который не оставляет равнодушным.
  • В частности добавил, что "есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро... ".
  • После этого в соцсетях было немало публикаций людей, которых возмутило заявление о шаурме.

Украинская правда

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Темы: Зеленский президент


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