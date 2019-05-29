Зеленский сделал селфи с шаурмой

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото с шаурмой и заявил, что в ней нет ничего постыдного, а еще она помогает не "забронзоветь".

Соответствующий пост опубликован в Facebook президента.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - позорного", - написал он.

фото с Facebook В. Зеленского

"А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - добавил Зеленский.

Напомним: