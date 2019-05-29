Зеленский сделал селфи с шаурмой
Среда, 29 мая 2019, 15:53
Президент Владимир Зеленский опубликовал фото с шаурмой и заявил, что в ней нет ничего постыдного, а еще она помогает не "забронзоветь".
Соответствующий пост опубликован в Facebook президента.
"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - позорного", - написал он.
"А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - добавил Зеленский.
Как сообщалось, в среду президент поехал на шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", где в результате обвала породы погибли двое шахтеров.
Напомним:
- 26 мая, в День Киева, президент Владимир Зеленский опубликовал пост о собственных впечатлениях от столицы.
- Зеленский написал, что считает Киев "гордым и суровым городом", который не оставляет равнодушным.
- В частности добавил, что "есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро... ".
- После этого в соцсетях было немало публикаций людей, которых возмутило заявление о шаурме.
Украинская правда