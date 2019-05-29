Розтрата півмільярда гривень: суд виправдав директора "фірташівського" заводу

Суд у Запоріжжі визнав невинуватим директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака у нецільовому використанні 492 мільйони гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші. Запоріжжя".

Заводський районний суд визнав злочин недоведеним.

Згідно з матеріалами справи, державний "ЗТМК" та компанія Tolexis trading limited у 2013 році уклали договір про заснування спільного підприємства – ТОВ "ЗТМК".

Державне підприємство вкладалося майном, а Tolexis мало внести 110 млн дол, з яких 20 млн дол – на технічну модернізацію. Також компанія мала погасити прострочену заборгованість держпідприємства: зарплата, податки, борг за електрику та ін.

Втім, замість модернізації виробництва, ТОВ "ЗТМК" перерахувало 492 млн грн інвестиційних коштів на погашення боргів перед ПАТ "Запоріжжяобленерго", ПрАТ "ХК "Енергомережа", банком "Надра" та постачальником сировини ТОВ "Сінтез ресурс".

Суд погодився з позицією захисту, що термін "нецільове використання коштів" може бути застосований лише у бюджетних, державних установах. До того ж, сума вкладу, яка перераховувався на модернізацію, постійно знаходилися на рахунку ТОВ.

"Угоди, за якими директор ТОВ "ЗТМК" перерахував кошти ДП, можна було визнати недійсними у суді, однак САП цього не зробило. Також у цьому кримінальному провадженні немає потерпілих", – зазначають журналісти.

Суд також визнав виписку про перерахування грошей недопустимим доказом через те, що прокуратура неправильно долучила її до справи. Недопустимою також визнали експертизу, яку проводили за випискою.

Обвинувачення ґрунтується на висновках аудиторської перевірки, які зафіксовані на одну дату – 31 травня 2015 року. Під час допиту аудитор стверджував про "відволікання коштів", однак не вказував, що це є злочином. Наступні перевірки аудиторів встановили доцільність укладання вказаних угод – ці перевірки проводили вже після приєднання ДП до ТОВ.

Також суд визнав, що не Володимир Сивак перерахував банку "Надра" 73 млн грн, розтративши їх, а цю суму примусово списав сам банк.

Судовий експерт під час допиту повідомив, що ТОВ "ЗТМК" могло перераховувати гроші як за рахунок коштів від інвестиційної діяльності, так і від поточної діяльності.

У результаті погашень вказаних боргів майно держпідприємства не арештували, рахунки не заблокували. Також майно ДП було заставним, тому не сплативши борги, завершити приєднання до ТОВ було неможливо.

Спеціалізована антикорупційна прокуратра заявила, що оскаржить виправдувальний вирок для Сивака.

У САП кажуть, що існують підстави вважати суддів упередженими. Зокрема, суддя, яку у справі допитували як свідка, розповіла, що керівник одного з відділів ТОВ "ЗТМК" пропонував їй хабар за винесення щодо Сивака виправдувального вироку.

"Суддя зазначила, що зі слів особи, яка запропонувала неправомірну вигоду, аналогічні домовленості про виправдання Сивака В.В. раніше вже були досягнуті з головуючим суддею Яцуном О.С.", – кажуть у прокуратурі.

Наразі ці заяви судді розслідує Національне антикорупційне бюро.

Tolexis trading limited підконтрольне групі DF Дмитра Фірташа. Хоча Фонд мав 51% акцій у новоствореному ТОВ "ЗТМК", керівником і до сьогодні є колишній комерційний директор "Кримського содового заводу" Фірташа – Володимир Сивак

Окрім цього, слідчі НАБУ розслідують справу про отримання Tolexis trading limited 110 млн дол через ряд структур від ПАТ "КБ "Надра" Фірташа – всупереч заборонам НБУ. Саме ці кошти Tolexis trading limited потім внесла як свою частину до спільного ТОВ "ЗТМК".

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