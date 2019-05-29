Суд в Запорожье признал невиновным директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака в нецелевом использовании 492 миллионов гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші. Запоріжжя".

Заводской районный суд признал преступление недоказанным.

Согласно материалам дела, государственный "ЗТМК" и компания Tolexis trading limited в 2013 году заключили договор об учреждении совместного предприятия – ООО "ЗТМК".

Государственное предприятие вкладывалось имуществом, а Tolexis должно было внести 110 млн долл, из которых 20 млн долл – на техническую модернизацию. Также компания должна погасить просроченную задолженность госпредприятия: зарплата, налоги, долг за электричество и др.

Однако, вместо модернизации производства, ООО "ЗТМК" перечислило 492 млн грн инвестиционных средств на погашение долгов перед ОАО "Запорожьеоблэнерго", ЗАО "ХК "Енергомережа", банком "Надра" и поставщиком сырья ООО "Синтез ресурс".

Суд согласился с позицией защиты, что термин "нецелевое использование средств" может быть применен только в бюджетных, государственных учреждениях. К тому же, сумма вклада, которая перечислялась на модернизацию, постоянно находились на счету ООО.

"Соглашения, по которым директор ООО "ЗТМК" перечислил средства ГП, можно было признать недействительными в суде, однако САП этого не сделало. Также в этом уголовном производстве нет пострадавших", – отмечают журналисты.

Суд также признал выписку о перечислении денег недопустимым доказательством из-за того, что прокуратура неправильно приобщила ее к делу. Недопустимой также признали экспертизу, которую проводили по выписке.

Обвинение основывается на выводах аудиторской проверки, которые зафиксированы на одну дату – 31 мая 2015 года. Во время допроса аудитор утверждал "отвлечение средств", однако не указывал, что это является преступлением. Следующие проверки аудиторов установили целесообразности заключения указанных соглашений – эти проверки проводили уже после присоединения ГП к ООО.

Также суд признал, что не Владимир Сивак перечислил банкау "Надра" 73 млн грн, растратив их, а эту сумму принудительно списал сам банк.

Судебный эксперт во время допроса сообщил, что ООО "ЗТМК" могло перечислять деньги как за счет средств от инвестиционной деятельности, так и от текущей деятельности.

В результате погашений указанных долгов имущество госпредприятия не арестовали, счета не заблокировали. Также имущество ГП было залоговым, поэтому не заплатив долги, завершить присоединение к ООО было невозможно.

Специализированная антикоррупционная прокуратра заявила, что обжалует оправдательный приговор для Сивака.

В САП говорят, что существуют основания считать судей предвзятыми. В частности, судья, которую в деле допрашивали в качестве свидетеля, рассказала, что руководитель одного из отделов ООО "ЗТМК" предлагал ей взятку за вынесение по Сиваку оправдательного приговора.

"Судья отметила, что по словам лица, предложившего неправомерную выгоду, аналогичные договоренности об оправдании Сивака В.В. ранее уже были достигнуты с председательствующим судьей Яцуном А.С.", – говорят в прокуратуре.

Сейчас эти заявления судьи расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Tolexis trading limited подконтрольное группе DF Дмитрия Фирташа. Хотя Фонд имел 51% акций в новом ООО "ЗТМК", руководителем и до сих пор является бывший коммерческий директор "Крымского содового завода" Фирташа – Владимир Сивак

Кроме этого, следователи НАБУ расследуют дело о получении Tolexis trading limited 110 млн долл через ряд структур от ПАО "КБ "Надра" Фирташа – вопреки запретам НБУ. Именно эти средства Tolexis trading limited затем внесла как свою часть к общему ООО "ЗТМК".

Напомним: