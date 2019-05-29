Спецпрокурор Мюллер заявив про відставку

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідував можливу змову кампанії Трампа з росіянами і втручання РФ у президентські вибори в США, заявив, що закриває свій офіс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

У середу Мюллер вперше виступив із публічним коментарем щодо результатів свого розслідування, яке тривало два роки. Він сказав, що вирішив виступити, оскільки розслідування завершено, його офіс формально закривається, а він подає у відставку з Міністерства юстиції, щоб "повернутися до приватного життя".

Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.

Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.

Мюллер такоє зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.

Після заяви Мюллера Трамп у своєму Twitter написав: "Справа закрита! Дякую".

Мюллер завершив своє розслідування в березні цього року. Хоча він не виявив, що між Москвою і кампанією Трампа була змова з метою вплинути на вибори 2016 року, в його доповіді описуються численні дії, вжиті Трампом, щоб спробувати перешкодити розслідуванню.