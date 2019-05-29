Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

Среда, 29 мая 2019, 19:31

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал возможный сговор кампании Трампа с россиянами и вмешательство РФ в президентские выборы в США, заявил, что закрывает свой офис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

В среду Мюллер впервые выступил с публичным комментарием по результатам своего расследования, которое длилось два года. Он сказал, что решил выступить, поскольку расследование завершено, его офис формально закрывается, а он подает в отставку из Министерства юстиции, чтобы "вернуться к частной жизни".

Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинения Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.

Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.

Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.

После заявления Мюллера Трамп в своем Twitter написал: "Дело закрыто! Спасибо".

Мюллер завершил свое расследование в марте этого года. Хотя он не обнаружил, что между Москвой и кампанией Трампа был сговор с целью повлиять на выборы 2016 года, в его докладе описываются многочисленные действия, предпринятые Трампом, чтобы попытаться помешать расследованию.

Темы: СШАотставка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
США
Украина получила кассетные боеприпасы от США – Тарнавский
США не спешат продавать F-16 Турции
РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере – Лавров
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: