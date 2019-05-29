Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

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Среда, 29 мая 2019, 19:31

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал возможный сговор кампании Трампа с россиянами и вмешательство РФ в президентские выборы в США, заявил, что закрывает свой офис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

В среду Мюллер впервые выступил с публичным комментарием по результатам своего расследования, которое длилось два года. Он сказал, что решил выступить, поскольку расследование завершено, его офис формально закрывается, а он подает в отставку из Министерства юстиции, чтобы "вернуться к частной жизни".

Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинения Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.

Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.

Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.

После заявления Мюллера Трамп в своем Twitter написал: "Дело закрыто! Спасибо".

Мюллер завершил свое расследование в марте этого года. Хотя он не обнаружил, что между Москвой и кампанией Трампа был сговор с целью повлиять на выборы 2016 года, в его докладе описываются многочисленные действия, предпринятые Трампом, чтобы попытаться помешать расследованию.

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Темы: США отставка


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