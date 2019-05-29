Павелку дали ще одну керівну посаду в УЄФА
Президент української асоціації футболу Андрій Павелко обраний головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Таке рішення було прийнято у середу, 29 травня, в Баку на засіданні Виконавчого комітету УЄФА.
Нагадаємо:
- В лютому 2019 року Андрій Павелко був обраний до оновленого складу Виконкому УЄФА на 43-му черговому Конгресі УЄФА в Римі.
- Раніше федерація футболу України (ФФУ) змінила свою назву на українську асоціацію футболу (УАФ).
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