Павелку дали ще одну керівну посаду в УЄФА
Середа, 29 травня 2019, 19:58
Президент української асоціації футболу Андрій Павелко обраний головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Таке рішення було прийнято у середу, 29 травня, в Баку на засіданні Виконавчого комітету УЄФА.
Нагадаємо:
- В лютому 2019 року Андрій Павелко був обраний до оновленого складу Виконкому УЄФА на 43-му черговому Конгресі УЄФА в Римі.
- Раніше федерація футболу України (ФФУ) змінила свою назву на українську асоціацію футболу (УАФ).
Українська правда