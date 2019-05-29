Павелко дали еще одну руководящую должность в УЕФА

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.



Такое решение было принято в среду, 29 мая, в Баку на заседании Исполнительного комитета УЕФА.



Напомним: