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Павелко дали еще одну руководящую должность в УЕФА

Среда, 29 мая 2019, 19:58

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Такое решение было принято в среду, 29 мая, в Баку на заседании Исполнительного комитета УЕФА.

Напомним:

  • В феврале 2019 года Андрей Павелко был избран в обновленный состав Исполкома УЕФА на 43-м очередном Конгрессе УЕФА в Риме.
  • Ранее федерация футбола Украины (ФФУ) изменила свое название на украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Украинская правда
Темы: футбол
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