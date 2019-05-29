Павелко дали еще одну руководящую должность в УЕФА
Среда, 29 мая 2019, 19:58
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Такое решение было принято в среду, 29 мая, в Баку на заседании Исполнительного комитета УЕФА.
Напомним:
- В феврале 2019 года Андрей Павелко был избран в обновленный состав Исполкома УЕФА на 43-м очередном Конгрессе УЕФА в Риме.
- Ранее федерация футбола Украины (ФФУ) изменила свое название на украинскую ассоциацию футбола (УАФ).
Украинская правда