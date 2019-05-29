Епіфаній підписав указ, яким визнає недійсними документи УПЦ КП після 30 січня

Предстоятель ПЦУ Епіфаній підписав указ, у якому документи УПЦ КП після 30 січня визнаються недійсними.

Про це повідомляє прес-центр ПЦУ.

"Будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня 2019 р., є не дійсними, і не підлягають виконанню в Українській Православній Церкві (Православній Церкві України)", - йдеться в указі Епіфанія.

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