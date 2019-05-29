Епіфаній підписав указ, яким визнає недійсними документи УПЦ КП після 30 січня
Середа, 29 травня 2019, 23:31
Предстоятель ПЦУ Епіфаній підписав указ, у якому документи УПЦ КП після 30 січня визнаються недійсними.
Про це повідомляє прес-центр ПЦУ.
"Будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня 2019 р., є не дійсними, і не підлягають виконанню в Українській Православній Церкві (Православній Церкві України)", - йдеться в указі Епіфанія.
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Нагадаємо:
- Після того, як почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив незгоду з діями очільника церкви Епіфанія, синод священиків зібрався для обговорення і врегулювання конфлікту.
- Філарет стверджує, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
- Тепер Філарет каже, що домовленості порушено та критикує дії Епіфанія.
- 24 травня Епіфаній заявив, що на синоді ПЦУ Філарет не захотів висловлювати йому підтримку.