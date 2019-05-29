Епифаний подписал указ, которым признает недействительными документы УПЦ КП после 30 января

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Среда, 29 мая 2019, 23:31

Предстоятель ПЦУ Епифаний подписал указ, в котором документы УПЦ КП после 30 января признаются недействительными.

Об этом сообщает пресс-центр ПЦУ.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", - говорится в указе Епифания.

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Напомним:

  • После того, как почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил несогласие с действиями главы церкви Епифания, синод священников собрался для обсуждения и урегулирования конфликта.
  • Филарет утверждает, что при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.
  • Теперь Филарет говорит, что договоренности нарушены и критикует действия Епифания.
  • 24 мая Епифаний заявил, что на синоде ПЦУ Филарет не захотел высказывать ему поддержку.

Украинская правда

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Темы: церковь Епифаний Филарет


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