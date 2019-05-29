Епифаний подписал указ, которым признает недействительными документы УПЦ КП после 30 января

Предстоятель ПЦУ Епифаний подписал указ, в котором документы УПЦ КП после 30 января признаются недействительными.

Об этом сообщает пресс-центр ПЦУ.



"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", - говорится в указе Епифания.

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Напомним: