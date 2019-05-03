Член британського парламенту отримав близько $ 5 млн за зняття санкцій з компаній Дерипаски

Грег Баркер, член британської Палати лордів і голова компанії En+ Group Plc, отримав винагороду від 3 до 4 мільйонів фунтів (від 3,9 мільйона до 5,2 мільйона доларів) за переговори про зняття санкцій США з цієї компанії.

Про це, посилаючись на джерела, пише Bloomberg.

Баркер провів місяці, курсуючи між Вашингтоном, Лондоном і Москвою, щоб скласти угоду між міністерством фінансів США і російським мільярдером Олегом Дерипаскою. Переговори завершилися угодою, згідно з якою Дерипаска погодився вийти з компанії En +, яка володіє контрольним пакетом акцій алюмінієвого гіганта United Co. Rusal.

En+ не розкривала інформацію про зарплату Баркера. У своїх звітах компанія заявила, що виплатила 16 мільйонів доларів в минулому році "ключовому управлінському персоналу", включаючи 1,8 мільйона доларів невиконавчим директорам, включаючи Баркера.

За словами джерел, ці дані про компенсацію не включають премію Баркера, оскільки вона була видана, коли санкції були зняті на початку 2019 року.

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