Член британського парламенту отримав близько $ 5 млн за зняття санкцій з компаній Дерипаски
Грег Баркер, член британської Палати лордів і голова компанії En+ Group Plc, отримав винагороду від 3 до 4 мільйонів фунтів (від 3,9 мільйона до 5,2 мільйона доларів) за переговори про зняття санкцій США з цієї компанії.
Про це, посилаючись на джерела, пише Bloomberg.
Баркер провів місяці, курсуючи між Вашингтоном, Лондоном і Москвою, щоб скласти угоду між міністерством фінансів США і російським мільярдером Олегом Дерипаскою. Переговори завершилися угодою, згідно з якою Дерипаска погодився вийти з компанії En +, яка володіє контрольним пакетом акцій алюмінієвого гіганта United Co. Rusal.
En+ не розкривала інформацію про зарплату Баркера. У своїх звітах компанія заявила, що виплатила 16 мільйонів доларів в минулому році "ключовому управлінському персоналу", включаючи 1,8 мільйона доларів невиконавчим директорам, включаючи Баркера.
За словами джерел, ці дані про компенсацію не включають премію Баркера, оскільки вона була видана, коли санкції були зняті на початку 2019 року.
Нагадуємо:
- США скасували санкції щодо трьох компаній російського мільярдера Олега Дерипаски.
- Йдеться, зокрема, про компанії Русал, EN+ Group Plc та АТ "ЄвроСібЕнерго".
- При цьому відносно самого Дерипаски санкції США продовжують діяти, а його власність залишається заблокованою.
- У квітні 2018 р. Мінфін США наклав санкції на Олега Дерипаску та кілька компаній, в яких він є найбільшим акціонером, через злочинні дій Росії, а також злочинне минуле самого Дерипаски.
- Санкції - найжорсткіші після анексії Криму - кілька разів переносилися, оскільки США розглядали можливість, що Дерипаска, крім іншого, більше не буде контролювати компанії.
- У травні Дерипаска покинув раду директорів En+, найбільшого акціонера UC Rusal. Однак у Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.
- В рамках переговорів з Вашингтоном щодо ослаблення санкцій США "Русал" та її партнер En+ вибрали директора і керівництво, не пов'язане з Дерипаскою.
- Наприкінці грудня Мінфін США заявив про намір протягом 30 днів зняти санкції з цих трьох енергетичних компаній.
- У січні 2019 року демократи у Сенаті підготували резолюцію, яка не підтримує вже прийняте рішення Мінфіну США зняти санкції з підприємств En+, Rusal і EuroSibEnergo, що належать Дерипасці, однак голосів за рішення, яке б заблокувало скасування санкцій, не вистачило.
- У березні Дерипаска подав до суду на США, стверджуючи, що вони перевищили повноваження, наклавши санкції на його компанії.
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