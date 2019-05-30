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Парламент Ізраїлю ухвалив рішення про саморозпуск

Четвер, 30 травня 2019, 01:18

Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск через провал у переговорах по створенню урядової коаліції. Нові вибори призначили на вересень.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху мав сформувати уряд до вечора 29 травня. Він мав намір створити коаліцію з представників правих і релігійних партій, але до встановленого терміну не вдалося досягнути домовленостей.

У грудні 2018 року парламент ініціював саморозпуск, після цього у квітні пройшли дострокові вибори. За їх результатами, партія "Лікуд", яку очолює Нетаньяху, та новий центристський блок "Кахоль-лаван" отримали по 35 депутатських мандатів.

Але з урахуванням попередніх коаліційних домовленостей між партіями і блоками на виборах в парламент Нетаньяху забезпечив собі підтримку 65 депутатів.

Нетаньяху очолює ізраїльський уряд безперервно з 2009 року.

Нагадаємо:

  • У суботу, 25 травня, у центрі Тель-Авіва десятки тисяч людей протестували проти спроб прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху внести поправки в законодавство, які обмежать повноваження Верховного суду і нададуть прем'єру імунітет від кримінального переслідування.

Теми: Ізраїль
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