Парламент Ізраїлю ухвалив рішення про саморозпуск
Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск через провал у переговорах по створенню урядової коаліції. Нові вибори призначили на вересень.
Про це повідомляє DW.
Зазначається, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху мав сформувати уряд до вечора 29 травня. Він мав намір створити коаліцію з представників правих і релігійних партій, але до встановленого терміну не вдалося досягнути домовленостей.
У грудні 2018 року парламент ініціював саморозпуск, після цього у квітні пройшли дострокові вибори. За їх результатами, партія "Лікуд", яку очолює Нетаньяху, та новий центристський блок "Кахоль-лаван" отримали по 35 депутатських мандатів.
Але з урахуванням попередніх коаліційних домовленостей між партіями і блоками на виборах в парламент Нетаньяху забезпечив собі підтримку 65 депутатів.
Нетаньяху очолює ізраїльський уряд безперервно з 2009 року.
Нагадаємо:
- У суботу, 25 травня, у центрі Тель-Авіва десятки тисяч людей протестували проти спроб прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху внести поправки в законодавство, які обмежать повноваження Верховного суду і нададуть прем'єру імунітет від кримінального переслідування.