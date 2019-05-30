Парламент Израиля принял решение о самороспуске

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск из-за провала в переговорах по созданию правительственной коалиции. Новые выборы назначили на сентябрь.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен был сформировать правительство к вечеру 29 мая. Он намеревался создать коалицию из представителей правых и религиозных партий, но к установленному сроку не удалось достичь договоренностей.

В декабре 2018 года парламент инициировал самороспуск, после этого в апреле прошли досрочные выборы. По их результатам, партия "Ликуд", которую возглавляет Нетаньяху, и новый центристский блок "Кахоль-лаван" получили по 35 депутатских мандатов.

Но с учетом предыдущих коалиционных договоренностей между партиями и блоками на выборах в парламент Нетаньяху обеспечил себе поддержку 65 депутатов.

Нетаньяху возглавляет израильское правительство непрерывно с 2009 года.

Напомним: