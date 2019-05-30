Розвідка США вважає, що Росія порушує мораторій на ядерні випробування
Четвер, 30 травня 2019, 04:20
Розвідувальні агентства США вважають, що РФ проводить випробування ядерної зброї низької потужності всупереч міжнародним домовленостям.
Про це заявив директор військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі, передає "Радіо Свобода".
"США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування", - підкреслив генерал.
Роберт Ешлі зазначив, що РФ "не бажає підтверджувати", що вона дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.
Водночас постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив агентству ТАСС, що РФ дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.
Нагадаємо:
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