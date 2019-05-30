Розвідка США вважає, що Росія порушує мораторій на ядерні випробування

Розвідувальні агентства США вважають, що РФ проводить випробування ядерної зброї низької потужності всупереч міжнародним домовленостям.

Про це заявив директор військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі, передає "Радіо Свобода".

"США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування", - підкреслив генерал.

Роберт Ешлі зазначив, що РФ "не бажає підтверджувати", що вона дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.

Водночас постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив агентству ТАСС, що РФ дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.

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