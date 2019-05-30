Розвідка США вважає, що Росія порушує мораторій на ядерні випробування

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Четвер, 30 травня 2019, 04:20

Розвідувальні агентства США вважають, що РФ проводить випробування ядерної зброї низької потужності всупереч міжнародним домовленостям.

Про це заявив директор військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі, передає "Радіо Свобода".

"США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування", - підкреслив генерал.

Роберт Ешлі зазначив, що РФ "не бажає підтверджувати", що вона дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.

Водночас постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив агентству ТАСС, що РФ дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.

Нагадаємо:

  • 1 лютого держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
  • 2 лютого США призупинили свої зобов'язання за Договором про РСМД і почали процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
  • Президент США Дональд Трамп висловився за новий Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД) з більшою кількістю учасників.

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Теми: США Росія ядерна зброя


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